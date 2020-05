Vacances Dom-Tom : pour les professionnels d'Outre-mer, le compte n'y est pas...

"La vraie bonne nouvelle, indique le communiqué, c’est que nos concitoyens pourraient revenir dans nos établissements dans les départements verts à compter du 2 juin et qu’ils pourraient réserver leurs vacances en France et en Outre-mer. (...)



Observons cependant que dans l’Hexagone, les établissements touristiques ont été fermés en Basse Saison, et qu’ils espèrent rouvrir en Haute Saison. C’est bien l’inverse de ce qui se passe dans les Outre-mer ou les entreprises ont été vidées de leurs clients en pleine Haute saison, suite à décision unilatérale.



En outre nos territoires sont en bout de ligne : spécificités, aérien imposé... coût de la masse salariale plus important etc.. On ne peut pas dans nos régions ultramarines être logé raisonnablement à la même enseigne que dans l’hexagone et appliquer les mêmes remèdes.



Alors que dans l’Hexagone, le train et la voiture pourront permettre un redémarrage de la fréquentation touristique malgré des baisses indiscutables de pouvoir d’achat, comment se rendre dans les Outre-mer sans emprunter un transport aérien plus coûteux, assorti de certaines mesures sanitaires résolument dissuasives ?



Parler des Outre-mer sans lever les contraintes qui pèsent actuellement, cela ressemblerait alors à un simple effet d’annonce déconnecté de la réalité. Le Premier Ministre l’a annoncé : « Les Français pourront aller en vacances en juillet et août, en France et dans l’Outre-mer ». (...) Encore faudra-t-il que l’on accepte de libérer le trafic aérien, d’ouvrir nos restaurants et piscine, d’autoriser la baignade, car nos touristes ne prennent pas l’avion pour venir simplement coucher dans un de nos hébergements.