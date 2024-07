Vacances au Portugal - FAQ pour Agents de Voyages

Le train

Durant le séjour au Portugal, il est possible d’opter pour plusieurs moyens de transports.Il existe de nombreux types de trains. Celui qui est assimilable au TGV français, c’est l'qui relie Faro à Braga et passe donc du nord au sud. Il est impératif de le réserver à l’avance, tout comme lesqui constituent, avec les, l’ensemble des lignes inter-regionales. Ces derniers sont très abordables. Enfin, il y a lesIl y a un bon réseau au Portugal. Abordable et plus fréquent que les trains, il est hautement recommandé de réserver les billets de bus à l’avance durant la haute saison. Il y a également de nombreuses compagnies qui gèrent ce mode de transport. La plus populaire estLessont les plus prestigieux et rapides. Lesont des connexions régionales et lesont, malgré leur lenteur, l’avantage de s’arrêter au niveau des petites villes.Le réseau de métro n’est pas très riche au Portugal. Il est surtout développé à Lisbonne et à Porto où il est accessible entre 6 h et 1 h du matin.Pour un moyen de déplacement en ville teinté d’authenticité et avec une apparence rétro, il y a les trams et autres funiculaires.Le réseau de taxis est considéré comme fiable. Les chauffeurs sont honnêtes, mais s’assurer du prix de la course par avance est toujours conseillé. Si ce moyen offre l’intimité, il est assez onéreux et il est donc recommandé de lui préférer le train ou le bus.Pour pouvoir louer une voiture au Portugal, il est obligatoire d'avoir un permis de conduire valide et d'être âgé d'au moins 21 ans. Les routes principales sont signalées par la mention IP, les nationales sont estampillées N et les autoroutes sont indiquées par la lettre A. Par ailleurs, il est capital de noter que certains péages nécessitent l'utilisation du badge Eletronic Toll Only. En général, ce dispositif électronique est fourni par celui qui loue son véhicule.