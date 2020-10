Vacances de la Toussaint : dans quels pays pouvez-vous partir exactement ?

En cas de pépin, elle vous re-protégera sur un autre transporteur autant que possible et vous épargnera les galères fréquentes de ce type…

Voilà pour les précautions d’usage. Venons-en au choix de la destination.



Là encore il s’agit de ne pas se tromper. Vérifiez si un visa ou e-visa est exigé ou non (et dans quelles conditions).



Notez aussi les consignes sanitaires (tests PCR) et que les résultats des laboratoires soient rendus dans les délais (72h en général) exigés par les pays pour pouvoir embarquer et effectuez bien le décompte.



Pour résumer, faites d’ores et déjà une croix sur le continent asiatique. Trop compliqué, pas assez sûr et safe si vous n’y allez que pour les vacances. Oubliez aussi l’Océanie dans la foulée et l’Amérique du Nord. Remettez ces pays à plus tard.



En ce qui concerne l’Afrique, principalement celle du Nord, la Tunisie voisine est un choix intéressant, surtout si vous achetez votre voyage auprès d’un voyagiste ou d’une agence de voyages. Dans ce cas, vous vous épargnerez le test PCR et ses vicissitudes.



L’Egypte et ses pyramides, la Tanzanie (Zanzibar) et ses safaris, le Maroc et ses palaces et la Namibie et ses éléphants, sont des options intéressantes également.