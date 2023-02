Vacances en famille aux Maldives avec Sun Siyam Resorts

Des vacances en famille ludiques et divertissantes aux Maldives, c'est ce que propose le Siyam World . Le dernier-né du groupe Sun Siyam Resorts possède le plus grand parc aquatique flottant de l'océan Indien. Le resort propose également une gamme exceptionnelle de sports et d’équipements nautiques parmi certains inédits aux Maldives, dont le seabreacher pour des sensations fortes et l’hydrofoil, ainsi que le tout premier jet pack sous-marin au monde en collaboration avec Cudajet , paddle, kayak et voile, et des instructeurs experts pour les familles. Avec pas moins de six kilomètres de récif immaculé juste au large, le snorkeling et la plongée sous-marine occupent également une place importante. Le centre de plongée certifié SSI accueille les plongeurs débutants et expérimentés pour apprécier une variété d'expériences sous-marines autour de l'atoll.La multitude d’activités qui y est proposée fait le plus grand plaisir des petits et des grands. Ses 54 hectares de paysages insulaires préservés, ainsi que des kilomètres d’étendues de plage et de récifs immaculés, combinent tous les éléments paradisiaques recherchés pour des vacances en famille aux Maldives. La Beach House Collection , une enclave de luxe au sein du Siyam World , est parfaitement adaptée pour les groupes multigénérationnels, avec ses grandes Villas et résidences possédant piscine et jardin privés. À moins d’opter pour les villas sur pilotis conçues pour les familles et équipées de toboggans.