Variant Delta : "La question n'est pas si une nouvelle vague va se produire, mais quand ?" (Anne Sénéquier)

Le variant Delta a été identifié en Inde, générant une vague de contamination dans le pays en avril et mai.Il a remis en cause l'immunité prétendue de la population indienne. Il s'est répandu à travers le monde, via le Royaume-Uni. Ce pays qui avait déjà eu le variant Alpha.Pour en revenir au variant Delta, ce dernier est plus transmissible. Une personne contaminée peut en contaminer jusqu'à 6. Face à cette plus forte transmissibilité, il y a une nécessité absolue de maintenir les mesures barrières.En termes de virulence, nous avons seulement quelques hypothèses à vérifier, mais nous avons la certitude de sa contagiosité plus accrue.Il serait davantage transmissible, avec une plus grande capacité à s'accrocher aux cellules pulmonaires et serait plus résistant aux anticorps monoclonaux.Le problème étant que nous sommes dans des hypothèses qu'il faut confirmer par des études.