Vaucluse : à pied sur les pentes du Mont Ventoux

La randonnée est une boucle d’environ six heures, incluant arrêts et casse-croûte.



Elle va nous faire cheminer sur la ligne de crête avant de basculer en direction des versants nord. L’itinéraire cumule 500 mètres de dénivelé positif.



L’entame traverse le fameux pierrier sommital qui fait croire aux néophytes que le Ventoux vu de loin est toujours couvert de neige. Erreur !



La pierraille blanchie par le soleil est un héritage géologique, le fruit de gels et de dégels qui ont fractionné la roche et donnent cet aspect de paysage lunaire.



La végétation arrive même à la coloniser. Des touffes de genévriers s’y accrochent et créent un substrat sur lequel prospèrent les pins à crochets, qui acidifient les sols.



Si au 19e s. les versants du Ventoux ont été dévastés par le surpâturage et l’exploitation intensive des arbres pour le charbon de bois, trop de forêt « tuerait » aujourd’hui le Ventoux. C’est une des missions du nouveau parc que de veiller à cet équilibre.