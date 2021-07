Vérification des documents sanitaires : Air France déploie "Ready To Fly" sur la Corse et les Outre-Mer

Air France lance un nouveau service « Ready to Fly » qui propose à ses clients d’avoir la confirmation avant de se rendre à l’aéroport qu’ils détiennent l’ensemble des documents et justificatifs sanitaires indispensables pour leur voyage.



Sur les vols éligibles, ceux-ci sont invités par email, quelques jours avant le départ, à transmettre à Air France leurs documents d’ordre sanitaires via une plateforme en ligne. Ces documents sont alors vérifiés et sous réserve de leur conformité, un message de confirmation est adressé au client.



Les cartes d’embarquement émises porteront alors la mention « Ready to Fly ».



En cas de dossier incomplet, un message de notification est envoyé, invitant le client à transmettre les justificatifs manquants ou à les présenter à l’aéroport le jour de leur voyage.