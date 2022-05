Vers une aéronautique durable : la transition écologique des avionneurs et des compagnies

Au-delà des activistes comme Greta Thunberg, qui était allée au sommet de l’ONU sur le climat à New York en voilier zéro carbone pour ne pas prendre l’avion, la France a mis en place une politique des transports qui privilégie le train pour les trajets de moins de deux heures et trente minutes.Le 24 juin 2021, le Sénat a en effet voté la suppression des lignes aériennes intérieures lorsque qu’une alternative ferroviaire inférieure à cette durée existe.

À l’échelle européenne, la prise en compte du changement climatique dans la politique économique est également devenue une priorité.



La Commission européenne s’appuie sur les 17 objectifs de développement durable des Nations unies pour construire un nouveau modèle de croissance durable fondé sur la protection de l’environnement, le respect des libertés fondamentales et la conduite responsable des affaires.



C’est dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne que 42 pays et 150 entreprises ont signé la Déclaration de Toulouse avec pour objectif une aviation décarbonée à l’horizon 2050.

Dans ce contexte, notre travail de recherche consiste à étudier les stratégies des entreprises aéronautiques, en particulier d’Airbus, pour effectuer leur transition écologique.

Les bienfaits d’une croissance durable

La croissance durable constitue un moyen essentiel pour les entreprises de se différencier, d’améliorer leur image de marque et de conquérir de nouveaux marchés.



Elle est le résultat d’une prise de conscience du potentiel de création de valeur des marchés durables et d’une transformation profonde des entreprises vers des stratégies commerciales plus sociales et environnementales qui s’est intensifiée avec la crise de la Covid-19.



Une croissance durable signifie que le développement des entreprises ne contribue ni à réduire les ressources naturelles, ni à mettre en danger les générations futures.



Les entreprises répondent aux préoccupations économiques, sociales et environnementales en créant une valeur multipartite durable pour les clients, les fournisseurs, les employés, les investisseurs, les autorités locales, la société et la planète.









L’aérospatiale représente un secteur stratégique pour l’économie européenne. En effet, il emploie 2,6 millions de personnes et contribue pour 193 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) de l’UE.La croissance durable semble cependant difficile à mettre en œuvre dans l’aéronautique, qui est considérée comme l’un des secteurs qui polluent le plus, parfois même inutilement et impunément. Sans la pandémie de Covid-19, qui a plongé le secteur dans une crise historique, son niveau de pollution aurait sans doute continué à augmenter pendant de nombreuses années.

Le secteur aéronautique semble avoir fait de cette crise une opportunité pour initier un changement profond et adopter une stratégie résolument durable.



Elle le fait sous l’impulsion des nations qui l’ont soutenue financièrement en ces temps difficiles, comme la France qui a injecté plus de 15 milliards d’euros d’aides, d’investissements et de prêts garantis par l’État. Le plan France 2030 présenté par le gouvernement le 17 mars comporte 1,2 milliard d’euros supplémentaires pour développer un avion bas carbone, qui s’ajoutent à 1,6 milliard d’euros de budget consacrés à des projets de nouvelles motorisations ultrasobres entre 2020 et 2022.

Airbus, le leader mondial de l’industrie aéronautique , est le principal bénéficiaire direct et indirect de ce plan d’investissement pour une aéronautique durable.Depuis plusieurs années, l’entreprise confirme sa domination sur Boeing, son principal concurrent, tant en volume qu’en chiffre d’affaires. Son carnet de commandes laisse penser que ce leadership ne sera pas menacé avant longtemps.

Cependant, dans cette industrie hautement compétitive, les innovations technologiques et les stratégies commerciales agressives peuvent rapidement changer la donne. Un nouvel entrant sino-russe, le joint-venture CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation) lancé en 2017, semble également avoir le potentiel pour conquérir les marchés dominés par Airbus.

Les innovations durables ouvertes chez Airbus

Juste avant de subir les effets dévastateurs de la pandémie sur le secteur aéronautique, Airbus développe une nouvelle approche de la croissance, tournée vers le développement durable.



La stratégie ambitieuse du groupe Airbus est soutenue par la France, l’Espagne et l’Allemagne, pays qui ont des intérêts dans le groupe et se sont engagés à devenir neutres en carbone d’ici 2050.

Pour atteindre ses objectifs, Airbus combine trois approches managériales : l’innovation durable ouverte, le management d’équipes multifonctionnelles et la gouvernance collaborative avec ses fournisseurs.L’innovation durable n’est pas une nouveauté chez Airbus. En 2014, grâce à l’A350, le groupe avait déjà franchi un cap, avec plus de la moitié de la structure des avions en matériaux composites , des ordinateurs de bord géants sophistiqués, des moteurs beaucoup plus silencieux et moins gourmands en carburant, ainsi qu’une réduction de 25 % de la pression d’air.