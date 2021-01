Vienne : le Temple d’Auguste et de Livie, source d'inspiration des capitoles américains

Elu 3e président des Etats-Unis, Jefferson fait construire des édifices publics sur le modèle du temple d'Auguste et de Livie et de son jumeau, la Maison Carrée de Nîmes.



La coréalisation a fait école. Ainsi dans la plupart des états américains, on trouve aujourd’hui un capitole, siège de la législature, dont la façade ressemble étrangement au temple d’Auguste et de Livie !



A Vienne, aujourd’hui, une petite plaque posée près du temple rappelle qu’un Président étasunien est passé par là en 1784 et s’est souvenu de sa visite !