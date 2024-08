Viking Cruises met le projecteur sur ses croisières en France

Dans cette page consacrée à la France, on trouve des vidéos, articles et même des recette de cuisine.



Les voyages fluviaux et maritimes de Viking font escale dans de nombreux ports en France, notamment à Paris, Avignon, Marseille, Lyon, Strasbourg...



Sur le podium des sites ou destinations préconisés par Viking : le musée du Louvre, la Provence et le Château de Versailles.



A noter que la compagnie a récemment élargit sa flotte. Selon Mer et Marine, le Viking Vesta a été mis à l’eau début juillet au chantier Fincantieri d’Ancône.



Il s’agit du douzième paquebot produit par le constructeur italien pour la compagnie Viking Cruises, qui a récemment confirmé la réalisation de deux nouvelles unités de ce type.