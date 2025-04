Vinotilus lève l’ancre : les croisières "voile et vin" démarrent ce 25 avril au Havre

Des séjours d’une semaine complètent le catalogue, avec des itinéraires en Provence, en Corse, et en Croatie. « En Méditerranée, nous incluons la visite de domaines viticoles locaux », précise Sébastien Higonet, qui accompagne personnellement certaines croisières, notamment celles au départ du Havre.



En 2025, Vinotilus enrichit son catalogue avec une nouvelle destination : la Catalogne, au départ du Canet-en-Roussillon. Toutes les croisières s’effectuent à bord de voiliers de 10 mètres, accueillant de 4 à 6 personnes. L’entreprise propose deux formules : à la cabine ou en privatisation complète.



Au-delà des œnocroisières, Vinotilus développe une gamme complémentaire : autotours, circuits accompagnés dans les vignobles français, stages de voile, et croisières de découverte en Bretagne, Méditerranée et Caraïbes.