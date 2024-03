S. Higonet (Vinotilus) : « Rien ne remplace le contact humain, le conseil... » 🔑

Nous avons une expertise sur l’Europe Centrale, et notamment Prague où j’ai vécu quelques années, mais aussi le Bassin Méditerranéen, la Polynésie et les îles en général.



Nous travaillons beaucoup avec les partenaires Gold référencés par Selectour.



Selectour référence également les agences réceptives dans le monde entier. Quand on ne trouve pas ce que l’on cherche chez les TO partenaires, cela nous permet d’avoir du sur-mesure et des prestations que les clients ne trouveront pas ailleurs. C’est un plus par rapport à d’autres agences et à Internet.

Rien ne remplace le contact humain, le conseil et tout ce que l’agent de voyages peut apporter pour faciliter le voyage : les démarches administratives, la gestion en temps réel ou au retour des clients de soucis…



Il faut reconnaitre la valeur et la compétence de chaque métier.