Visa pour l’Australie : comment l’obtenir ? Vous souhaitez vous rendre prochainement en Australie ? Un demande visa est nécessaire. Voici les démarches à suivre pour obtenir le précieux document.

L’Australie est un pays fascinant, réputé pour ses vastes parcs nationaux, ses cités envoûtantes, son littoral de toute beauté et sa culture vibrante. Les voyageurs étrangers ont besoin d’un visa pour entrer sur le territoire. Il en existe plusieurs, à vous de choisir le bon ! Que vous partiez en Australie pour le tourisme, pour les affaires ou dans le cadre d’un Programme Vacances Travail, voici les démarches à suivre pour obtenir le précieux sésame.

Rédigé par Tanguy Revault le Mercredi 31 Mai 2023

Quel visa demander pour se rendre en Australie ?



Le visa touristique

Le visa touristique est celui que l’on demande pour se rendre en Australie et y faire du tourisme. En fonction de votre pays de résidence, vous pouvez au choix faire une demande de visa touristique australien ETA ou Evisitor. Valable un an, il permet de visiter le territoire pendant 3 mois. Il autorise également les voyageurs à faire du bénévolat et à suivre des études linguistiques.



Le visa Affaires

Le visa Affaires correspond aux voyageurs qui souhaitent se rendre en Australie pour prospecter pour un emploi ou dans l’objectif de créer un business, participer à une réunion de travail, une conférence ou un salon, mener des négociations, étudier ou encore faire du bénévolat. Il est également valable un an et permet de séjourner 3 mois maximum dans le pays.



Attention, le visa Affaire ne permet en revanche pas de travailler en Australie et de percevoir une rémunération.



Le visa Working Holiday

Plus connu en France sous le nom de Programme Vacances Travail, le visa Working Holiday est populaire auprès des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Il permet en effet d’alterner entre les périodes de vacances et les périodes de travail pendant un an. Les voyageurs sont autorisés à travailler jusqu’à 6 mois consécutifs pour le même employeur, exceptionnellement jusqu’à 12 mois en fonction du secteur. Le visa Working Holiday permet en outre d’étudier jusqu’à 4 mois en Australie.



Il faut impérativement penser à bien vérifier les critères avant de faire une demande. Il faut non seulement respecter la tranche d’âge, mais aussi souscrire à une assurance santé, avoir un casier judiciaire vierge ou encore avoir l’équivalent de 5 000 dollars australiens sur son compte bancaire.



Bon à savoir : n’oubliez jamais que vous devez vous trouver en dehors du territoire australien pour faire votre demande de visa.

Comment demander un visa pour l’Australie ? Les démarches pour obtenir un visa pour l’Australie sont très simples. Elles s’effectuent en ligne, simplement depuis chez vous !



Une fois connecté au site de Aus-Visa, commencez par sélectionner le visa qui vous intéresse entre le visa touristique, le visa Affaires et le visa Working Holiday.



Le site vous demande alors d’entrer vos informations personnelles, celles du passeport, l’adresse de résidence et quelques informations complémentaires. Un onglet « déclaration » vous permet ensuite d’effectuer des déclarations relatives à votre situation vis à vis de la justice (et de votre santé pour le visa Working Holiday). Attestez que les informations sont exactes, passez l’onglet « vérifications », au paiement puis à la validation. C’est tout bon !



Pour les visas touristique et Affaires, vous avez seulement besoin de vous munir de votre passeport et de votre carte bancaire pour régler les frais. Pour le visa Working Holiday, pensez également à fournir une copie de votre passeport français ou européen, de votre relevé de compte justifiant que vous avez assez d'argent pour entreprendre le voyage et au besoin du permis de conduire recto/verso et de votre carte d'identité recto/verso.



Vous n’avez rien d’autre à faire, c’est ensuite le site Aus-Visa qui se charge de faire l’intermédiaire entre vous et l’immigration australienne. Vous n’avez plus qu’à attendre la réponse, sous 3 à 9 jours lors d’un traitement normal. Au besoin, quelques informations complémentaires peuvent vous être demandées. C’est pour cela qu’il est conseillé de faire votre demande de visa pour l’Australie en avance, de 1 à 3 mois.



