Visites et sorties : Finistère 360° lance le Pass Mon Finistère

L'agence d'attractivité Finistère 360° a créé le Pass Mon Finistère.Gratuit et accessible depuis le site www.toutcommenceenfinistere.com il présente une large gamme de sorties culturelles, sportives, nautiques et culinaires sur l'ensemble du département et pour tous les publics.Pour découvrir l'ensemble de ces offres, l'internaute doit créer son compte sur l'espace Pass Mon Finistère du site et complèter son profil. Ensuite il peut opérer sa sélection et reçoit ensuite un e-mail de confirmation. Le Jour J, il lui suffit de présenter cet e-mail aux professionnels et de profiter des avantages offerts par le pass.