Visitvar s'affiche à Lille et Lyon en septembre

14 visuels « destination » représentant l’ensemble des territoires et 6 visuels « activités phares » du département composent l’ensemble de la campagne (rosé avec la filière viticole, bien-être, plongée, golf, nautisme et glisse).



14 partenaires touristiques varois se sont associés à Var Tourisme : Toulon Provence Méditerranée, Provence Verte & Verdon, Vallée du Gapeau, Méditerranée Porte des Maures, Cœur du Var, Golfe de Saint-Tropez, Pays de Fayence, Dracénie Provence Verdon, Lac et Gorges du Verdon, Estérel Côte d’Azur, Saint-Cyr-sur-Mer, Bandol et Saint-Raphaël, ainsi que les Vins Côte de Provence.