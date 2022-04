Vol retardé : une compagnie étrangère doit-elle rembourser un passager européen ?

La CJUE rappelle d’abord qu’un vol avec escale ayant fait l’objet d’une réservation unique s’analyse comme en un seul et même vol aux fins du droit à indemnisation des passagers.



Elle précise ensuite que le transporteur aérien non UE (ici United Airlines) qui n’a pas conclu de contrat de transport avec les passagers, mais qui a effectué le vol peut être redevable de l’indemnisation des passagers.



En effet, le transporteur qui a pris la décision de réaliser un vol précis et notamment d’en fixer l’itinéraire, doit être considéré comme le transporteur aérien effectif.



Il est donc réputé agir au nom du transporteur contractuel (ici Lufthansa) et est redevable de l’indemnité prévue par le Règlement.



Le transporteur aérien effectif conserve toutefois le droit de demander réparation à toute personne, y compris des tiers, en application du droit national applicable.



La CJUE termine en rappelant que bien que chaque Etat dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien.



Un vol avec correspondance relève du champ d’application du règlement au motif que les passagers ont commencé leur voyage au départ d’un aéroport situé sur un Etat membre et la cour estime que ce critère ne porte pas atteinte aux conditions d’application du principe de souveraineté complète et exclusive d’un Etat sur son propre espace aérien.