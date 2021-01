Volotea a reçu un prêt garanti de 150 millions d’euros

" Nous sommes très fiers de ces résultats, que je qualifierais de très positifs compte-tenu du contexte actuel.



Ces résultats, ajoutés au prêt garanti de 150 millions d’euros signé durant l’été, ont permis à Volotea de commencer 2021 en position de force et de bénéficier de la reprise du trafic du tourisme de loisirs court-courrier attendue au printemps et à l’été, à mesure que la campagne de vaccination progresse, " déclare Carlos Muñoz, PDG et Fondateur de Volotea.



Si le réseau a été réduit de seulement 9%, 30 600 vols ont été opérés (-49%), le taux de remplissage ferait pâlir de plaisir certains transporteurs, car des avions pleins à 90,7%, dans une telle période, ce n'est pas si mal.



Volotea a également vu le pourcentage de son taux de ponctualité augmenter de 14,6 points (OTP de 91,7%), et le taux de satisfaction de ses clients dépasser les 90%.