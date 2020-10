Volotea ouvre les ventes pour les fêtes de fin d’année 2020

Volotea vient de mettre en vente son offre commerciale pour les vacances de Noël 2020, du 17 décembre 2020 au 11 janvier 2021.



La compagnie a augmenté la fréquence de ses lignes hivernales sur ses marchés et offre 10 nouvelles liaisons pour la période de Noël, opérées chacune deux fois par semaine (Lanzarote-Oviedo ; Bilbao-Grenade ; Grenade-Oviedo ; Gran Canaria-Oviedo ; Lille-Nantes ; Barcelone-Vérone ; Gênes-Paris ; Luxembourg-Toulouse, Nantes-Perpignan et Lille-Perpignan, ces deux dernières étant des lignes estivales opérées pour la première fois en hiver).



Au total, plus d’un demi-million de sièges seront offerts, soit 33% de plus que l’an passé.



À Marseille, 9 lignes, dont 6 internationales, seront opérées pour les fêtes de fin d’année, vers Caen, Fuerteventura, Lanzarote, Luxembourg, Prague, Rennes, Strasbourg, Tenerife et Venise.