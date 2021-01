Voyage Costa Rica : musique et danse folklorique

Principalement festives, elles transmettent histoires et légendes.



Vieilles de plusieurs siècles, ces danses émanent principalement des 4 régions du pays: le Guanacaste, la Vallée Centrale, Limón et Puntarenas.



Si parmi elles les influences européennes ou africaines sont évidentes, d'autres sont plus anciennes et remontent probablement à l'ère précolombienne.