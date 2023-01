Le Qatar pays frontalier de l'Arabie Saoudite se situe sur la presqu'île du sud du Golfe arabique. Il est l'un des plus petits pays du Golfe persique. En face de la Côte Est on trouve les Emirats Arabes Unis.



Doha, la capitale est une ville moderne avec de nombreux gratte-ciels bordant la baie de Doha. Parmi les constructions célèbres : la Tornado Tower, gratte-ciel de 200 mètres de haut situé à Doha.



Autres lieux emblématiques de la ville : le Souq Waqif où on trouve des vêtements traditionnels, des épices, de l'artisanat et des souvenirs et le souk aux faucons qui est le quartier des faucons.



Le faucon est l’oiseau national de la nation et la fauconnerie fait partie de la culture qatari.



Pour les amateurs d'arts, les voyageurs pourront visiter le Musée national du Qatar et le Musée d'Art islamique.