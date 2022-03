Pour rappel, le Royaume-Uni est toujours une destination classée "orange" par la France.



Cela signifie, pour les voyageurs en provenance d’un pays/territoire classé « orange », que les voyageurs de douze ans ou plus ne disposant pas d’un justificatif attestant d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de rétablissement à la Covid-19 devront présenter avant le déplacement le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique (TAG) de moins de 48 heures. Ils pourront faire l’objet d’un test antigénique à l’arrivée.



En outre :



- les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) ne sont pas soumis au régime des motifs impérieux.



- les voyageurs non vaccinés sont soumis au régime des motifs impérieux et devront s’engager à respecter un auto-isolement de 7 jours et se soumettre à un test à la fin de cette période. La liste des motifs impérieux est précisée dans l’attestation de déplacement et de voyage établie par le ministère de l’intérieur. En vertu de cette liste, peuvent notamment entrer en France : les Français, leurs conjoints et enfants, les ressortissants de l’espace européen ainsi que leurs conjoints et enfants ayant leur résidence principale en France ou qui rejoignent, en transit par la France, leur résidence principale dans un pays de l’espace européen ou le pays dont ils ont la nationalité.