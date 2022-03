Dossier destination : de Londres à Liverpool... parcourez la Grande-Bretagne

A 80 kilomètres de la mer du Nord, là où finit l’estuaire, où commence la Tamise, Londres demeure une ville surprenante, à la fois traditionnaliste et extravagante, toujours en avance d’une idée.Parmi ses dernières originalités citons une balade sur la Tamise en jacuzzi flottant, une embarcation où l’eau ne descendra jamais sous les 38° et une expérience à faire maillot de bain. Le charme detient aussi à son décor, des palais royaux dans un immense jardin fleuri. Farouchement fidèle à la Couronne et à son histoire en 2022 elle commémorera avec faste le Jubilé de la Reine.Au nord-ouest de l’Angleterre, là où la rivière Mersey se jette dans la mer d’Irlande, c’est. Résolument tournée vers la mer elle fut un port majeur de l’Empire britannique. Célèbre pour avoir vu naître les Beatles, elle assure avec succès ce destin musical. Cette ville au charme intimiste possède, le saviez-vous, le plus grand nombre de musées du pays après Londres.garde de ses 2000 ans d’histoire de véritables joyaux historiques. Longtemps laissé à l’abandon, le quartier des docks est devenu l’un de ses lieux les plus attractifs et populaires et sa baie lui donne une magnifique zone de loisirs nautiques. Parmi les incontournables, citons le mythique Principalitiy Stadium.Situé au cœur de la ville, de construction audacieuse et moderne ce bastion du rugby gallois fut inauguré en 1999 pour la Coupe du Monde de Rugby. Elle a accueilli la finale de cette Coupe restée à jamais en mémoire des Français. Son château médiéval « revisité » au 19e sièicle par un architecte excentrique est l’un des lieux les plus visités du pays.Au nord-ouest de l’Ecosse dans les Lowlands, liée à la mer par la rivière Clyde,fut un pôle important du commerce avec l’empire britannique et de la construction navale. Maritime, marchande, industrielle, fière de son histoire dont elle garde un exceptionnel patrimoine architectural la 3e ville de Grande-Bretagne derrière Londres et Birmingham est résolument entrée dans la modernité. Elle vise la neutralité carbone d’ici 2030. Ses ambitions environnementales en font une ville pionnière.Deuxième ville d’Angleterre,est dans le top 5 des destinations les plus visitées du Royaume-Uni. Des 18e et 19e siècles, époque où elle fut une ville phare de la révolution industrielle elle a gardé de nombreux et magnifiques monuments.Elle se distingue aussi par ses canaux. La trépidante Birmingham possède plus de canaux que Venise ! Située dans les Midlands, au centre de la Grande-Bretagne c’est une ville facile d’accès depuis la plupart des régions britanniques. Cet été elle sera la ville hôte des prestigieux Jeux du Commonwealth qui réunissent une cinquantaine de nations.