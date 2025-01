Voyage en 2024 : top 20 des pires aéroports européens

Les aéroports allemands se démarquent par leurs taux élevés d’annulations, occupant les premières places du classement européen. Francfort (2,48 %), Munich (1,93 %) et Berlin (1,72 %) enregistrent les pires performances dans cette catégorie.



Ces chiffres traduisent des perturbations fréquentes, liées en partie à la densité du trafic et aux contraintes opérationnelles. Londres Heathrow et Gatwick, parmi les principaux hubs britanniques, figurent également parmi les dix pires en termes d’annulations, ce qui souligne des défis communs dans les grandes plateformes.



À l’inverse, certains aéroports se distinguent par leur fiabilité. Stockholm, Palma de Majorque et Barcelone-El Prat affichent des taux d’annulation inférieurs à 0,6 %, prouvant leur capacité à maintenir des opérations régulières.



Top 20 des aéroports présentant le plus d’annulations de vols :