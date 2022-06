Voyage : quels sont les grands gagnants sur le web en France ?

Et si Airbnb apparait à la traine par rapport au leader du secteur malgré tout, la plateforme de location entre particuliers est cherchée 500 000 fois de plus que Booking.Une statistique qui signifie que Booking a une couverture sur les moteurs de recherche Web plus large que Airbnb.Alors que l'aérien doit faire face à de gros problèmes dans l'opérationnel, les plateformes sur internet enregistrent de très nombreuses visites.La présence de Volotea à la 6ème position laisse penser que la Grèce, l’Italie et la Corse étaient des destinations très demandées en avril.