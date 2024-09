Voyages Secrets : et si vous partiez sans connaître votre destination ? 🔑

Notre questionnaire est beaucoup plus poussé que pour un voyage traditionnel, car il ne faut pas se tromper sur la destination

Les clients peuvent choisir de découvrir leur destination à l’aéroport, ou d’ouvrir l’enveloppe indices avant

On a officiellement démarré il y a six mois, mais réellement, on travaille depuis trois mois

L'APST nous a demandé une garantie financière disproportionnée de 40 000 euros pour une entreprise qui ambitionne de faire 100 000 euros la première année

L'agence, met un point d’honneur àde chaque client pour créer des expériences sur-mesure. Le processus de réservation débute par undétaillé afin de cerner les envies des voyageurs.", explique le directeur.Pour les séjours plus longs, unepermet de peaufiner les détails. Ensuite, un mois avant le départ,est envoyée aux clients, contenant dessur leur destination. "", ajoute-t-il.Malgré un lancement récent, l’agence. "", précise Jérémy Dhamelincourt. En raison des démarches administratives et des garanties financières, l’agence n’a pu capter qu’, mais elle a déjà généréde chiffre d’affaires et compte une dizaine de dossiers en cours.Concernant, le directeur n’hésite pas à partager son expérience avec transparence : "". Après des négociations infructueuses, l’agence s’est finalement tournée vers Arcus, une autre solution qui a facilité la création de l’entreprise.