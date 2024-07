Ecoco Travel, la nouvelle vie d'Arnaud Vérin en Provence 🔑

C'est un super groupement, avec un large panel d'entreprises, toutes expérimentées. Il y a aussi cette force de groupe, où chacun apporte ses petits « tips » aux autres, dans la bienveillance

En revanche, pour la création des offres, la partie financière et les devis, je travaille avec EZUS, un logiciel métier spécialisé dans le tourisme. Il me permet de centraliser tous mes tarifs d'hôtels, d'activités, avec les photos, d'émettre les devis, les factures, les vouchers, les carnets de voyage et fournit aussi une application digitale

Comme je suis en train d'apprendre ce métier, et que je ne sais pas encore quel chiffre d'affaires je vais réaliser, j'ai décidé de démarrer en tant qu'apporteur d'affaires, car j'ai vraiment envie d'apprendre le métier et de partir sur des bases solides avant de me garantir personnellement. Après, je ne travaille qu'en B2B, je n'encaisse pas les acomptes du client final

C'est une renaissance, un projet qui me rebooste intellectuellement et me permet aussi d’exprimer mon côté créatif, de repartir d'une feuille blanche pour inventer de nouvelles choses et une nouvelle façon de faire

Depuis fin juin,En parallèle, le nouvel agent de voyages continue d'Ă©largir son rĂ©seau, Ă la fois auprès des instances touristiques en Provence, mais aussi Ă travers la profession. Il a notamment«Â », commente Arnaud VĂ©rin.Avec eux, il a pu notamment exposer sur le Village France, lors du congrès des EDV 2024 Ă Val d'Isère. Il peut aussi s'appuyer sur, dĂ©veloppĂ© par l'agence Fun Breizh, pour diffuser ses offres.«Â », prĂ©cise le dirigeant.Si Ecoco Travel a souscrit une RC Pro, son dirigeant s'appuie pour l'instant sur l'immatriculation Atout France d'une autre agence pour pouvoir exercer. «Â », ajoute-t-il.Nouvel artisan du voyage rĂ©ceptif, Arnaud VĂ©rin avance un pas après l'autre. «Â », conclut-il.