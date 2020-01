“Voyages Vert Vous” : à la rencontre des initiatives vertes du bout du monde

TourMaG.com - Quel est le principe de l’émission “Voyages Vert Vous” ?



Laurie Medina : ” L'idée de Voyages Vert Vous est de partir à la rencontre des initiatives vertes du bout du monde.



À chaque épisode, on vous emmène découvrir un pays, sa culture et ses paysages mais aussi ses projets durables.



L'idée est de faire découvrir les merveilles de la planète et ces milliers d'anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.



Nous souhaitons montrer les bons exemples de ce qui se fait dans le monde en mettant en avant des projets uniques, qui pourraient être déclinables ailleurs.



Les rencontres et projets durables sont multiples, nous avons interviewé une association qui fait de la repousse de coraux en Indonésie et dans le premier épisode, nous avons découvert le Refuge Pageau, centre qui soigne les animaux sauvages blessés avant de les relâcher dans la nature.



À chaque émission, nous sortons des sentiers battus et montrons des lieux préservés. Pour le premier épisode par exemple, nous sommes allés en Abitibi-Témiscamingue, le « far-west » du Québec, afin de montrer sa nature sauvage et ses paysages préservés.