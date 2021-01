Voyages : le blackout et le pari politique osé d’Emmanuel Macron

Alors pourquoi s’acharner sur les quelques milliers de passagers qui prennent encore l’avion pour prendre quelques jours de repos bien mérités après cette période calamiteuse ?



Oui, les Français ont le moral en berne. Ils sont fatigués des contradictions de la stratégie gouvernementale en matière de gestion de la pandémie. Oui, le flou artistique et le pilotage à vue ont franchi les bornes et n’ont plus de limites.



La crainte de ce sentiment, a amené Emmanuel Macron à exclure le reconfinement. Contre l’avis du Conseil scientifique et même de celui de plusieurs ministres dont OLivier Véran, ministre de la Santé qui estimait le couvre feu “insuffisant” dans la situation actuelle.



Désormais, le chef de l’Etat, coincé entre les exigences sanitaires, économiques et politiques, est en première ligne. Son pari est d’autant plus audacieux que Marine Le Pen est en embuscade pour les prochaines présidentielles à quasi égalité avec l'actuel chef de l'état ( Macron 52%/ Le Pen 48%) (*).



Allons-nous vers un 3e confinement (dur, celui-là) en mars au cas où le variant anglais, qui fait craindre une épidémie dans l’épidémie, se montrerait intraitable ?



Au fur et à mesure des semaines et des mois, le postulat (louable) de ne laisser rien ni personne au bord de la route, pourrait voler en éclats face aux réalités économiques et à la récession.



Qu’on le veuille ou non, l’économie reprendra ses droits ou alors nous allons tous mourir… en bonne santé !



(*) Enquête Harris Interactive pour L’Opinion et CommStrat, réalisée en ligne, les 19 et 20 janvier 2021. Échantillon de 1 403 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, comprenant 976 personnes inscrites sur les listes électorales. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région et comportement électoral antérieur de l’interviewé(e).