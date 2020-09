Voyages : retour des motifs impérieux entre la Martinique, Saint-Martin et la Guadeloupe... rien ne change avec la Métropole

les voyages de et vers la Métropole ne sont pas concernés

Les Préfets de Martinique et de Guadeloupe ont décidé de modifier les mesures applicables aux déplacements de personnes par voie aérienne dès le 1er octobre. Cela concerne les déplacements entre la Martinique, la Guadeloupe et Saint- Martin. Les voyages de et vers la Métropole ne sont pas concernés par ces nouvelles mesures.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 30 Septembre 2020

