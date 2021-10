Vulcania se met à l'heure d'Halloween

Adultes et enfants découvriront la Forêt des dragons, un parcours extérieur à la rencontre de dragons du monde entier en relation avec des phénomènes naturels comme les tsunamis, les orages, les séismes ou encore les comètes.



Avant d’entrer dans l’enclos des dragons, les explorateurs pénètreront dans deux cabanes pour faire connaissance avec un petit dragon qui ne sait pas cracher de feu.



Ces deux dernières semaines de la saison 2021 seront également l’occasion de profiter une dernière fois de toutes les animations du parc et notamment de Namazu, le nouveau coaster sur le thème des séismes élu Meilleure nouvelle attraction en Europe aux Parksmania Awards 2021.



Les visiteurs pourront également voir les films Neige (nouveauté 2021) et Dans les yeux de Thomas Pesquet sur l’écran géant de 415m², l’un des plus grands écrans d’Europe.