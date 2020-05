Xerfi - Canal : Services touristiques, la débâcle du marché

Bilan, il faut s’attendre à une chute vertigineuse de la consommation touristique cette année. Elle représente environ 175 Md€, l’équivalent de 7% du PIB environ, répartie entre les visiteurs français (62%) et étrangers (38%). Compte tenu du contexte, un recul proche de 40% est à prévoir avec un effondrement de 63% des recettes liées aux touristes étrangers et de 21% du côté des résidents.



Ce n’est qu’une moyenne. Les régions Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine, qui ont un bon rapport qualité-prix, sont les plus à même de récupérer une partie de la clientèle qui part généralement hors de France chercher un produit soleil-plage pas trop cher. Le tourisme vert de proximité, dans des gîtes ou équivalents, plus ancré au cœur des régions sera aussi plébiscité. En revanche, pour la Côte d’Azur et beaucoup plus encore l’Île-de-France qui dépend à plus de 50% de la clientèle étrangère, la catastrophe est annoncée.



Et encore, il faudrait prendre en compte l’impact de la perte de clientèle sur le commerce de luxe et les grands magasins. Les Chinois, comme les autres étrangers gros dépensiers dans les magasins de la capitale, ne viendront pas. Paris et sa région sont attaquées à la fois sur le tourisme de loisirs, sur la consommation, et plus encore sur le tourisme d’affaires avec les annulations en chaîne de tous les salons, colloques et séminaires. À titre d’exemple, le mondial de l’automobile prévu à l’automne prochain n’aura pas lieu.



Beaucoup de petits hôtels indépendants, de bistrots, n’y survivront pas. C’est tout un art de vivre qui risque d’être balayé à Paris et ailleurs. Même des opérateurs plus importants devront probablement être recapitalisés pour surmonter la crise. Aucun doute, l’industrie du tourisme va conserver longtemps les stigmates de la crise du Covid-19, ce qui va se traduire par une profonde restructuration du secteur.