Xplorassur, un an déjà : rétrospective et projets à venir

Venez échanger avec nos équipes sur le salon IFTM

17, 18 et 19 septembre | Stand E60

En tant que courtier spécialiste indépendant, nous développons desavec les compagnies d’assurance françaises et européennes, en restant toujours attachés à la performance et à la recherche du meilleur rapport qualité / prix.Les produits d’Xplorassur couvrent l’ensemble de l’offre touristique, des voyages scolaires aux voyages à forfait ou encore des croisières haut de gamme aux séjours sur mesure, témoignant ainsi de la diversité de nos produits et de notre volonté de servir tous les métiers du tourisme.Fort de sa proximité historique avec le secteur, Xplorassur a la capacité à apporter des solutions nouvelles.A l’occasion du salon IFTM, nous lançons notamment undestiné à la protection des opérateurs du tourisme. Ce produit d’assurance est conçu pour couvrir les conséquences financières liées à lad’un ou plusieurs prestataires de voyage.Xplorassur c’estexperts en assurance voyage répartis sur l’ensemble du territoire français.Mobilité, adaptabilité, réactivité : nos équipes multilingues se composent de 10 commerciaux, 16 gestionnaires indemnisation, un service client dédié au BtoB et au BtoC.Xplorassur s’engage durablement aux côtés des professionnels du tourisme et des voyageurs assurés pour offrir une expérience unique.renforce nos relations avec nos distributeurs et nos clients, créant une véritable synergie entre l’humain et la technologie. Cette alliance améliore l'efficacité de nos services et offre une expérience plus fluide, personnalisée et réactive, répondant aux besoins spécifiques de chacun.Dès la semaine prochaine, nous pourrons commencer à vous présenter votre nouvel univers digital Xplorassur !