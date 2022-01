Dès 2006, l’OCDE alertait les exploitants des stations de ski sur l'impact du changement climatique sur le secteur des sports d'hiver.Ce rapport estime qu’alors que 143 domaines skiables des Alpes françaises bénéficiaient d'un enneigement fiable en 2006,Dans le scénario d’un réchauffement de 2°C supplémentaires d'ici 2050, il prévoyait une élévation de 300 mètres de la limite de la fiabilité de l'enneigement naturel qui ramèneraità 71% en Savoie, à 33% dans les Hautes-Alpes et à 10% dans les Alpes-de-Haute-Provence si la limite remontait de 600 mètres, ce qui serait le cas si le réchauffement atteignait 4°C de plus d'ici 2100.suffisamment épaisse pendant une durée suffisante pour garantir la pérennité de l'offre touristique hivernale.Même à 1 800 mètres, les Alpes méridionales et les Pyrénées ne seraient pas tout à fait certaines de disposer d'un manteau suffisant pour la pratique du ski.En 2020, Météo France indique qu’à l’horizon 2050, la durée d’enneigement diminuera de plusieurs semaines et l’épaisseur moyenne hivernale sera réduite de 10 à 40 %, en moyenne montagne, quel que soit le scénario de concentrations en gaz à effet de serre.Mais en cas de fortes émissions, la réduction de l’épaisseur moyenne hivernale pourrait atteindre 80 à 90 % à l’horizon 2100 avec une durée d’enneigement très limitée et un manteau neigeux régulièrement inexistant en moyenne montagne.