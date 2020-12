easyjet : nouvelle politique de bagages cabine

easyJet annonce une nouvelle politique de bagages cabine effective à partir du 10 février 2021.



Tous les clients de la compagnie pourront emporter gratuitement avec eux leur essentiel de voyage dans un petit bagage à main (max. 45x36x20 cm) qui doit pouvoir être placé sous le siège devant eux.



Les clients ayant réservé un siège à l’avant ou un siège offrant plus d’espace pour les jambes pourront emporter à bord un grand bagage à main supplémentaire (max. 56x45x25 cm), qui sera rangé dans le compartiment à bagages.



Ces deux types de sièges représentent entre 42 et 63 places à bord de chaque vol, et sont disponibles à la réservation à partir de 10,49 € précise un communiqué de presse. En plus du deuxième bagage cabine ils permettent de bénéficier des avantages tel que l'embarquement prioritaire et de l’accès au comptoir easyJet Plus pour le dépôt de bagages en soute.



Les titulaires de la carte easyJet Plus et les clients ayant réservé avec le tarif FLEXI continueront également de bénéficier d’un grand bagage à main supplémentaire inclus dans leur réservation.