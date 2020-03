easyjet va immobiliser la majorité de sa flotte le 24 mars 2020

"Afin de ramener nos clients chez eux, nous continuerons à assurer des vols de rapatriement qui dans leur grande majorité, devraient prendre fin d’ici au lundi 23 mars 2020"

Suite à la mise en place de mesures de confinement, aux restrictions de déplacements et aux changements de recommandations de voyage sur son réseau,indique un communiqué de presse.La liste des vols de rapatriement est disponible via ce lien : https://www.easyjet.com/en/policy/coronavirus-rescue-flights La compagnie demande à ses clients actuellement à l’étranger de réserver le plus rapidement possible et avant lundi prochain, un siège sur un vol de rapatriement.