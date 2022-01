fluctuo lève 1,6 M€ auprès du Groupe SNCF et Statkraft Ventures

Grâce à cette levée de fonds, la start-up souhaite "consolider sa position sur le marché européen et s’ouvrir à de nouveaux types de mobilité comme le transport à la demande. Ce financement permettra également à Fluctuo d’intégrer à son offre les données sur les infrastructures urbaines (stations de recharge, parkings). "



La société prévoit une quinzaine de recrutements en 2022, notamment sur des postes d’analyste de données et de développeur.



« Depuis le début de la crise sanitaire, nous assistons au développement accéléré de ces nouveaux services de mobilité urbaine. Fin 2021, on comptait plus de 500 000 véhicules partagés disponibles en Europe. Chez fluctuo, nous sommes fiers d’aider les acteurs de ce marché à rendre leurs services accessibles au plus grand nombre. Grâce à cette levée de fonds, nous allons enrichir notre offre de nouvelles fonctionnalités et la commercialiser sur de nouveaux marchés », témoigne Julien Chamussy, Président de Fluctuo.