10 arguments clés pour vendre des voyages en camping car

"La France est le pays où il y a le plus de camping cars immatriculés avec quasiment 250 000 personnes qui le pratiquent. Il reste donc un fort potentiel à exploiter.



Nous avons fait partir environ 400 véhicules en 2012, tout en limitant le nombre de véhicules à 15 maximum, afin de préserver la convivialité du voyage.



Les clients apprécient que tout soit réservé à l'avance : les visites guidées, les repas, les excursions et les places de stationnement le soir.



Les séjours durent entre 20 et 40 jours pour un budget entre 845 et 6 000 euros.



Nous avons des partenariats avec les fédérations de camping cars, ou avec des magasines spécialisés mais bien peu d'agences de voyages. Nous serions prêts à mettre notre brochure à disposition dans leurs locaux.