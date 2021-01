2020, l'année de merde qu'on aimerait oublier vite... si possible !

A l’heure où j’écris ces lignes, le Royaume Uni affronte un virus toujours plus contagieux, le Japon vient de se claquemurer, l’Ecosse réclame son indépendance et l’Afrique du Sud voit se développer une forme plus grave de la Covid-19 qui cible les jeunes populations, jusqu’ici moins touchées. Partout, en Europe et dans le monde, on entend les portes qui claquent.. Compte tenu du calendrier de vaccination qui devrait s’étendre sur l’ensemble de 2021, il ne faut pas espérer d’amélioration sensible avant le printemps voire l’été prochain.Il y a ensuite les effets du Brexit qui n'ont pas fini d’empoisonner les relations européennes. Et là encore le tourisme sera en première ligne, même si d’ici octobre prochain, on nous promet le statu quo.L’Union européenne sera-t-elle à la hauteur en 2021 après son fiasco de l’été dernier ? Parviendra-t-on à mettre en place ce sacré protocole de déplacement inter frontalier, seul espoir de survie alors que la profession, toujours sous perfusion, a déjà perdu 20 milliards d’euros, ? selon les chiffres d’EdV ?Il y a quelques semaines j’avais commis un édito (Faudra-t-il être majeur et vacciné pour voyager ?) qui expliquait la probabilité d’une exigence accrue des pays en matière de sécurité sanitaire. Peu de temps après,Fantaisiste ? Pas du tout. Les pays vont durcir au fil des mois les conditions d’accès et le vaccin deviendra probablement le sésame ultime pour voyager.C’est mon avis et je le partage. En attendant,