2025 : une nouvelle année à quitte ou double ? [ABO]

Le contexte n’est pas des plus rieurs, tant s’en faut.Les nuages s’amoncellent au niveau international, la crise gronde et les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, nous interrogent.Mais, plus près de nous, c’est la situation politique et financière qui préoccupe les Français.La laborieuse formation d’un nouveau Gouvernement,et la situation budgétaire de notre pays qui creuse son (énorme) déficit, jour après jour, a de quoi faire réfléchir. Si jusqu’ici tout va bien pour notre industrie , il faudra attendre quelques semaines pouret les réservations de nos compatriotes.Car, malgré la sanctuarisation du budget voyage chez les ménages, la thésaurisation et l’épargne n’ont jamais été aussi élevées. Une tendance lourde qui va à l’encontre de la relance de l’économie par la consommation, phénomène tricolore qui, jusqu'ici, avait peu ou prou compensé une industrie en berne et fait le bonheur des professionnels du tourisme.