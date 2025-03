250 ans des États-Unis : Cunard dévoile une croisière événement

Queen Mary 2 proposera à ses passagers une expérience inégalée, les plongeant au cœur de la grandeur du 250ème anniversaire de l'indépendance des États-Unis

Nous sommes heureux d'avoir trouvé le partenaire maritime idéal pour célébrer cet événement historique

Cunard a annoncé son partenariat avec Sail4th 250, l’organisation qui supervise les célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance américaine. Dans le cadre de cet accord, le navire amiral Queen Mary 2 sera positionné au premier plan des. Les 3 et 4 juillet, il occupera une place centrale dans le port, offrant à ses passagers une vue directe sur un spectacle annoncé comme exceptionnel.Le point culminant de ces six jours sera un défilé maritime de grande ampleur, présenté comme la plus importante flottille internationale jamais réunie à New York. À ce jour,, aux côtés de la marine américaine. Plus de 30 navires sont attendus pour cette parade. L’événement comprendra également des festivals, des visites de navires ouvertes au public, une exposition de documents historiques du XVIIIe siècle et un feu d’artifice au-dessus de Manhattan.Les organisateurs anticipent entre huit et dix millions de spectateurs le long des 24 kilomètres de littoral entre New York et le New Jersey, venus assister au défilé prévu le 4 juillet. «», a souligné Sail4th 250 , a pour sa part salué le rôle de la compagnie : «. » Queen Mary 2 proposera à cette occasion un itinéraire baptisé « Jour de l’Indépendance », du 3 au 10 juillet 2026. La croisière débutera par une escale prolongée à New York, puis fera route vers Newport (Rhode Island) et Halifax (Nouvelle-Écosse). Le tarif est affiché à partir de 1 840 € par personne en cabine Britannia avec balcon.