À Malte, le monde de l’aérien entre incertitudes et espérances 🔑

L’aviation ne produit que la moitié des émissions de CO2 du gaspillage alimentaire, néanmoins nous devons faire quelque chose."

Nous entendons que la protection de l'environnement coûte cher, qu'elle est sacrificielle, que nous devons réduire notre mobilité, notre développement économique, notre confort, notre industrie.



Je crois que cela a créé plus de répulsion que d’adhésion. La situation de l’écologie commence à être l’ennemi alors qu’elle devrait être le but à atteindre. Et si nous pouvions être disruptifs dans notre approche de l’écologie et de la protection de l’environnement ? Et si nous pouvions dire que la protection de l’environnement est une opportunité fantastique pour nous aider à être plus efficaces, à être plus rentables, car si nous arrêtons de gaspiller, nous serons plus rentables, cela créera plus d’emplois, cela nous poussera à émigrer.



Et en ce sens, c'est peut-être une opportunité fantastique pour l'aviation de se réinventer et d'aller plus loin

Présenté comme ça, on peut penser que c'est complètement fou. Même Airbus ne rit plus et avec d’autres grands noms de l’industrie aéronautique, ils participent au projet

Regardez ce qui s'est passé avec les smartphones. Les premiers téléphones portables étaient des valises qui coûtaient 15 000 dollars.



Personne n'aurait cru que cela deviendrait populaire, car personne n'aurait cru qu'il serait possible de mettre des antennes partout. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons des antennes partout et des smartphones dans nos poches.

Si les difficultés persistent dans ce monde de l’aérien tiraillé entre l’économie, la politique, mais aussi l’écologie, Bertrand Piccard , célèbre explorateur ayant déjà fait le tour du monde dans un avion à énergie solaire est venu donner de l’espoir quant à l’avenir de l’aviation.Il a dans un premier temps relativisé les choses avant de donner sa vision et dévoiler un nouveau projet.. Dans un avenir à trente ans, les avions avec leur forme traditionnelle et qui n’ont pas beaucoup évolué depuis les années 70 seront en voie d’extinction.Bertrand Piccard veut révolutionner l’aérien et explique : "."Pour lui la piste de l’hydrogène est la bonne et c’est d’ailleurs son prochain projet :Le construction de cet «» baptisé "climate impulse" est en cours. "."Pour le chercheur, la révolution sera la même que pour les moyens de communication.