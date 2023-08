A mi-parcours, le groupe Accor continue sur sa forte lancée

Chiffre d’affaires de Premium, Milieu de Gamme et Économique



Premium, Milieu de Gamme et Économique, qui regroupe les activités de redevances de Management & Franchise (M&F), les Services aux Propriétaires et les Actifs Hôteliers et Autres des marques Premium, Milieu de Gamme et Économique du Groupe, a généré un chiffre d’affaires de 1 418 millions d’euros, en hausse de 34% à pcc par rapport au premier semestre 2022. Cette hausse est en ligne avec le rebond de l’activité observé sur la période.



Chiffre d’affaires de Luxe & Lifestyle



Luxe & Lifestyle, qui regroupe les activités de redevances de Management & Franchise (M&F), les Services aux Propriétaires et les Actifs Hôteliers et Autres des marques Luxe & Lifestyle du Groupe, a généré un chiffre d’affaires de 1 020 millions d’euros, en hausse de 40% à pcc par rapport au premier semestre 2022. Cette hausse reflète également la forte hausse de l’activité observée sur la période.



Le résultat net part du Groupe est un bénéfice de 248 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 32 millions d’euros au premier semestre 2022.