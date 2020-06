APG World Connect : la 12ème édition prévue à Malte annulée

Les organisateurs de l’ APG WORLD CONNECT ont décidé "avec une très grande frustration" indique t-il dans un communiqué de presse d’annuler la 12eme édition initialement prévue à Malte en octobre prochain.



Jean Louis Baroux, President & CEO du World Connect explique: « Avec une grande tristesse, surtout après une 11eme édition auréolée d’un franc succès, nous devons, face a une crise économique brutale et unique pour l’aviation civile, annuler l'édition 2020 du World Connect que devait accueillir le gouvernement de la république de Malte du 29 au 31 Octobre prochain.



Nous nous sommes réunis au début du mois de mai et avons pris cette grave décision. L’essence même du World Connect est de réunir une centaine dirigeants des compagnies aériennes du monde entier ainsi que tous les grands acteurs de l’industrie, les membres d’ APG, la presse, et nos partenaires sans qui cet évènement ne serait pas possible; au total ce sont plus de 500 participants venus de plus 80 nationalités.



Compte tenu de la situation incertaine de notre activité nous ne pouvions pas garantir à notre fidèle auditoire de faire le plein cette année ."