Catherine Vaurillon et l'équipe commerciale APG part à la rencontre des agences dans quatre régions de France.Du 5 au 7 Juin 2024, APG sera en Alsace à la rencontre des agences de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.A cette occasion, le mercredi 5 juin un 1er Afterwork sera organisé Strasbourg à partir de 18h30 au The people Hostel 7, rue de la Krutenau. Il reste encore quelques places Dans le même temps, une autre partie des équipes seront en Bretagne du 4 au 7 juin. Au programme là aussi : visites d'agences et déjeuner.