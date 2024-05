Paris - Calgary : WestJet passe en vol quotidien

Calgary, une ville située dans la province de l'Alberta au Canada. Voici quelques incontournables de la destination :



Calgary Tower : Cette tour emblématique offre une vue panoramique à 360 degrés sur la ville et les montagnes Rocheuses environnantes.



Heritage Park Historical Village : musée vivant qui retrace l'histoire de l'Alberta de la fin du 19ème siècle au milieu du 20ème siècle.



Calgary Zoo : l'un des zoos les plus grands et les plus visités du Canada



Glenbow Museum : un musée d'art et d'histoire qui présente des expositions sur les Premières Nations, l'histoire de l'Alberta et des collections d'art international.



Prince's Island Park : un parc urbain situé sur une île de la rivière Bow, idéal pour les promenades, les pique-niques et les festivals.



The Military Museums : un complexe de musées dédié à l'histoire militaire canadienne, incluant l'armée, la marine et l'aviation.



Studio Bell, home of the National Music Centre : un centre de musique interactif qui célèbre la musique canadienne et abrite le Hall of Fame de la musique canadienne.



Fish Creek Provincial Park : un des plus grands parcs urbains en Amérique du Nord