APST : un autosatisfecit en guise d’épitaphe ? 🔑

Au sein même de l’APST, la contestation a été sévèrement réprimée.pour intimider et museler tous ceux qui osaient lever la voix pour critiquer la gouvernance et ses décisions… même si c’'était leur mission !Je vous l’accorde : l’Etat n’a pas joué le jeu mais plutôt la montre. Le Gouvernement et la DGE ont affiché leur indifférence voire leur incompétence sur ce dossier.Certes, les comptes sont redressés, bravo. Maismalgré les experts, les administrateurs judiciaires et les managers de transition dont elle s’est entourée et qui ont coûté un bras. Tout cela pour cela ?Il faut faire souffler un courant d'air frais jeudi prochain sur cette instance professionnelle, et cela seuls les adhérents et leur vote y pourront quelque chose. Ces derniers aimeraient que les choses changent , c’est une évidenceet le quorum devrait être péniblement atteint. Cela ne vous rappelle pas un événement récent ?Le vote sur internet qui facilite le choix des futurs administrateurs n’est pas plébiscité, loin s’en faut. C’est pourtant par là que passe la représentativité et la légitimé de vos représentants.Pour le changement, seul le vote compte !