ASL Airlines France dévoile son programme été 2021

Vers l'Algérie

ASL Airlines France renforce son programme de vols, en assurant 8 liaisons et jusqu'à 34 vols hebdomadaires pour relier les capitales et les régions des deux pays.



Alger au départ de Paris-CDG, de Lyon, de Lille et de Mulhouse

Bejaïa au départ de Paris-CDG

Annaba au départ de Paris-CDG

Oran au départ de Lille

Constantine au départ de Mulhouse



Ce programme de vols réguliers entre la France et l'Algérie se substituera aux vols de retour spéciaux effectués au départ d'Algérie vers la France par la compagnie depuis le mois de mai 2020. ASL Airlines France a effectué 246 vols au départ d'Algérie pour permettre aux personnes qui le devaient, pour des raisons professionnelles ou familiales, de rejoindre la France.



Vers le Maroc

Oujda au départ de Paris-CDG et de Strasbourg



Vers Israël

Tel Aviv au départ de Paris-CDG



En France ASL Airlines France assurera au départ de Paris-CDG les liaisons vers :

Ajaccio

Figari