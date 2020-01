Accor : plus de plastiques à usage unique d'ici la fin 2022

Accor avait déjà annoncé la suppression des pailles, agitateurs et cotons-tiges en plastique. Désormais le groupe prévoit de supprimer des articles de toilette individuels et gobelets en plastique d’ici fin 2020.



L’élimination de tous les autres articles en plastique à usage unique dans les chambres, les salles de réunion, les restaurants et tous les espaces de détente (spas, salles de fitness, etc.) d’ici la fin de l’année 2022.



Des matériaux alternatifs adaptés seront proposés pour chaque article, en tenant compte de l’analyse de leur cycle de vie indique le groupe.