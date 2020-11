Aérien : aux Pays-Bas une une taxe pour rétablir l'équilibre entre le train et l'avion

Pendant que les compagnies réduisent leurs plans de vol et cherchent une façon de survivre, le gouvernement néerlandais a décidé de confirmer sa taxe portant sur chaque billet d'avion écoulé.Cette dernière qui a pour but de pénaliser le transport aérien considéré comme trop polluant, doit permettre de réduire l'écart de prix entre les voyages en avion et ceux en train.selon le site Euractiv. Dans le même temps, le gouvernement a déclaré une évaluation plus approfondie, pourtant sur une taxe portant sur les services de fret, ne sera finalement pas mise en œuvre.