Agen, la vigoureuse du sud-ouest

Mais au-delà du rugby, le pruneau d’Agen est sans conteste l’emblème de la ville. Et ce, même si le cœur de la production se trouve plutôt du côté de Villeneuve-sur-Lot…



La variété cultivée s’appelle la prune d’Ente et il s’en récolte plus de 30 000 tonnes par an. Vendus en fruits secs ou transformés en pruneaux au sirop ou à l’armagnac, c’est un dessert sucré tonifiant.



Preuve de l’importance du fruit, Agen organise tous les étés Le Grand Pruneau Show (28, 29 et 30 août 2020). Ce n’est pas une foire agricole mais bel et bien les Fêtes d’Agen, réunissant des grands noms de la chanson française. Cette année à l’affiche : Jenifer et Alain Chamfort.